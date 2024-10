Oltre a Javier Martinez, anche altri inquilini sono rimasti spiazzati dal comportamento che Shaila Gatta ha avuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello. L’ex velina, dopo essersi avvicinata al pallavolista argentina e aver trascorso con lui diverse notti, ieri sera ha detto che fuori dalla Casa non lo aspetterebbe. Al termine della diretta, alcune concorrenti si sono avvicinate a Javier per consolarlo.

Gli inquilini contro Shaila Gatta: "Siamo scioccate. E' stata furba"

Le prime sono state le Non è la Rai. Pamela Petrarolo ha detto: “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Ed è proprio vero che più sei bravo e più ti prendi i calci in faccia. E poi non è stata sincera con noi. Ci diceva che non c’era stato nulla di fisico”.

Anche Eleonora Cecere è intervenuta: “Doveva smetterla subito, non era giusto nei tuoi confronti. Non è carino per te, sa benissimo che tu provavi qualcosa. Questa è crudeltà. Se era confusa non doveva sbilanciarsi così tanto con te, sapeva benissimo che eri preso. Non si finisce mai di conoscere le persone. Ma guarda veramente…”.

Tra le concorrenti che nella notte hanno parlato con Martinez ci sono anche Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. La prima, durante la conversazione con Javier, ha detto: “Fermo proprio, fermati con lei, molla. Ti chiedo scusa, ti chiedo proprio scusa se ti ho portato a pensare che ci fosse qualcosa. Scusami se ho visto cose che non c’erano. Io sono una sognatrice e non capisco nulla, ci sono cascata come te. Lascia perdere ma lascia proprio perdere. Sono rimasta di ghiaccio. Sta fuori. Io mi so’ alzata e so’ andata fuori a fumare. Io sono sconvolta, non ho parole. E fidatevi che per lasciarmi senza parole ce ne vuole. Lei allora è una furba, ha mentito a tutti”.

Anche Amanda si è sbilanciata: “Alla luce di quello che abbiamo saputo anche io sono scioccata. E sono sconvolta perché a me diceva che non c’era stato nulla di fisico. Mi diceva ‘io sono fatta così, mi bastano gli sguardi’. Ma vi rendete conto?”.

In giardino è arrivato anche Luca Calvani ha detto la sua: “Ha fatto una cosa brutta, mi dispiace che sia successa a te perché non te lo meriti proprio. Ma poi se non sei convinta non ti avvicini in quella maniera a un ragazzo innamorato”.