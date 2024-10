Poco prima che Maica Benedicto uscisse a sorpresa dalla Casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha passato del tempo con lei in sauna, dove l’idraulico toscano ha iniziato a flirtare: “Sei bella, ma vedo anche altro. Cosa? I tuoi occhi mi parlano e mi dicono che sei una ragazza buona e vera. Poi ci conosciamo da due giorni, non posso avere la certezza. Aspetto per confermare quello che penso, ma ad oggi questa è la mia impressione su di te”. Poco dopo la concorrente spagnola è entrata in confessionale ed è ripartita per la Spagna, senza poter avvisare nessuno, perché gli autori le ha impedito di tornare nella Casa

Tommaso è stato senza ombra di dubbio tra gli inquilini che sono rimasti più spiazzati dall’improvvisa uscita di Maica, e in un confessionale registrato poche ore fa ha ammesso di non essere indifferente al fascino della spagnola.

Nell’ultima puntata del Gran Hermano, il conduttore ha mostrato a Maica la clip in cui Tommaso si dichiara: “Lei è una bellissima ragazza, simpatica, buffa, poi non se la tira per nulla. E ammetto che mi piace, sì mi piace. Se salto di fiore in fiore? No, non sono un piacione. Lei mi piace”.

Dopo il filmato è partita “Ti Amo” di Umberto Tozzi, la Benedicto è scoppiata a piangere e poi ha speso delle belle parole per il concorrente toscano: “Mamma mia. Non poterlo salutare è stato brutto. Se dal vivo è bello come in televisione? Direi di sì”.

Un’amica di Maica, durante una lunga diretta su Instagram, ha detto di sperare che l’idraulico venga spedito al Gran Hermano per qualche giorno: “Come hanno fatto con Shaila e Lorenzo, potrebbero far venire anche lui qui in Spagna, perché è evidente che si piacciono lui e Maica”.