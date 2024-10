Il daytime del Grande Fratello andato in onda oggi, giovedì 24 ottobre, è stato quasi tutti incentrato su ciò che è accaduto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Gran Hermano, dove i due hanno fatto l’amore durante la notte (clicca QUI per l'articolo).

“Sento delle emozioni che ho represso per troppo tempo – ha detto l’ex velina -. Gli occhi di Lorenzo sono forti, parlano, sono comunicativi. Poi c’è la paura di innamorarsi, però ti dico, con lui a questa paura non ci penso più. L’ho sentito, sentivo delle cose nello stomaco. Non ho mai vissuto un’emozione così, mi sento una bambina di 12 anni, sono felice, lo desidero proprio. Per una volta ho detto ‘non me ne frega niente, basta pensare, vai e ascolta il tuo cuore’. Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione”.

Un sentimento condiviso anche da Lorenzo: “Con Shaila è partito tutto da una carezza, come un pugno di felicità che ti fa vivere tutto meglio. Un’attrazione e un’energia che ci collega che è inspiegabile. Quello che noi viviamo noi lo sappiamo, lo sentiamo e questa è la cosa più importante”.