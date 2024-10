Nella notte tra mercoledì e giovedì, Maica Benedicto ha improvvisamente lasciato la Casa del Grande Fratello dopo solo due giorni di permanenza. Nelle ore successive, il settimanale Chi ha parlato di problemi di salute non risolvibili nella Casa, e nel tardo pomeriggio due amiche della concorrente (una spagnola e l’altra italiana) hanno fatto il punto della situazione in una lunga diretta su Instagram. Le due ragazze hanno assicurato che Maica sta benissimo, e che sarebbe voluta restare più tempo in Italia, soprattutto con Tommaso Franchi…

Le amiche di Maica parlando della sua uscita dalla Casa

“Ho le informazioni ufficiali che mi arrivano dal programma. Maica sta bene e non è malata, non ha problemi di salute. Lei è semplicemente tornata in Spagna. Doveva restare una settimana, ma la vogliono in Spagna. I concorrenti del GF italiano resteranno altri giorni in Spagna, almeno fino a domenica mi è stato detto. Volevano che Maica convivesse anche con loro al Gran Hermano. Io ho parlato con la produzione del programma. Il fatto dei problemi di salute è uscito perché lei doveva dare una giustificazione ai suoi compagni e poi una testata giornalistica l’ha riportata. Lei c’è rimasta male nel lasciare la casa del GF italiano. Torna in Spagna perché lì piace molto e il Gran Hermano la vuole lì.

Tutti sapete del flirt che è iniziato tra Maica e Tommaso, ma va detto che Maica ha avuto delle dinamiche con Adrian in Spagna, però Adrian a Maica non le piace perché è un ‘malessere’ perché non la tratta bene. A lei piace Tommaso e con lui aveva un bel feeling.

Però lei è stata chiara, non vuole Adrian, stanno spingendo questa cosa, ma lei è convinta che non lo vuole. Adrian è quasi ossessionato da lei, ma lei non ne vuole sapere. So che Tommaso ha baciato Mariavittoria, ma a lui piaceva Maica ed era visibile. Invece questo feeling non c’è tra Tommaso e Mariavittoria.

Dobbiamo andare in Toscana a trovare Tommaso, così portiamo Maica. Andiamo tutte e tre. Quando Maica uscirà dal Gran Hermano faremo un viaggio e l’aiuteremo con Tommaso. Tra Maica e Tommaso è nato tutto veloce e quindi c’è qualcosa”.