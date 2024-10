Nel corso della puntata di ieri, lunedì 28 ottobre, Federica Petagna ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, e le probabilità di un confronto con il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice sono altissime. Ecco perché, nei minuti successivi all’entrata della giovane napoletana, gli occhi degli utenti social erano rivolti al profilo Instagram di lui. Poco prima che Federica varcasse la porta rossa, Alfonso ha pubblicato una storia con il testo di una canzone di Geolier.

“Nun parlo, nun veco, si sento, nun dico

Nun vaco dicenno strunzate in giro

Nun sento che dice, nu sacco ‘e nemice

Ca so’ piccerille ‘int’a uno mirino

Machine ‘e lusso, ma povere d’anima

Songo lunatico, songo turnato

Parlo cuntanno, cuntanno, cuntanno”.

La traduzione dal dialetto napoletano

“Non parlo, non vedo, se sento non dico, non vado dicendo sciocchezze in giro,

Non sento cosa dicono, non conosco nemici che sono piccoli in un mirino,

Macchine di lusso, ma povere di anima, sono lunatico, sono tornato,

Parlo contando, contando condanne, mangiando, mangiando ti viene più fame”.

In molti ritengono che si tratta di una reazione all’ingresso della sua ex nella Casa del Grande Fratello

Chi è Federica Petagna

“Federica, 20 anni, estetista. Fidanzata con Alfonso, 25 anni, direttore di un locale che organizza eventi. Stanno insieme da 8 anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli. Scrive Federica a Temptation Island perché per Alfonso ha rinunciato a tutto. Alfonso non vuole che lei vada a ballare, non accetta una pizza con le amiche, mai una vacanza, mai niente senza di lui. L’unica volta in cui si è allontanata da lui è stata per fare un corso a Roma, Alfonso si è presentato in albergo in piena notte perché non si fidava di lei. Federica è stanca di non vivere la sua età. Alfonso è certo di avere ragione e dopo l’episodio di Roma è rimasto molto deluso da Federica, perché lei non lo rassicura quanto lui vorrebbe. Alfonso vuole capire se può fidarsi di lei”.