Qualcosa che è accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello non sembra essere stato assolutamente gradito da Javier Martinez, che ieri sera si è scagliato contro Rebecca Staffelli.

Il pallavolista argentino si è risentito per il video che l’esperta dei social ha selezionato per essere mandato in onda, nel quale Pamela Petrarolo fa un discorso a Javier, contrapposto ad alcune immagini in cui Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato amoreggiavano sotto le coperte al Gran Hermano.

“Poi mi è andata un po’ sui cog***ni alla fine quella roba che, lì per lì ho riso… La roba della veggente…”, ha detto Martinez. Dal canto suo, la Non è la Rai ha confidato di aver fatto quel discorso con il cuore in mano. Non voleva certamente essere inopportuna, ma di questo Javier ne è perfettamente consapevole: “No no, ma assolutamente. Non ce l’ho con te, ma con il fatto che potevano evitarlo. Anzi sai cosa? Nel video inizialmente pensavo fossi io”.

Nel filmato in questione si vedono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sotto le coperte a scambiarsi effusioni, mentre nel secondo video il discorso motivazionale che Pamela Petrarolo ha fatto a Javier Martinez. Nella clip, infatti, cercava di rassicurarlo e dirgli che magari l’ex velina era pentita per come si era comportata con lui, e Lorenzo l’avrà senza dubbio aiutata.