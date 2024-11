Al Grande Fratello, Luca Calvani si è lasciato andare ad una rivelazione shock su Clayton Norcross, rimasto fino ad ora ai margini delle dinamiche interne alla Casa.

“Iago mi ha spiegato che lui gli ha detto che non sapeva se farsi avanti con Mariavittoria o aspettare che fosse lei ad avvicinarsi”, ha detto l’attore italiano. Javier Martinez è stato ancora più preciso: “Io c’ero. Sono entrato in sauna ed eravamo, io, lui e Iago. Lui inizia a parlare del fatto che le ragazze in teoria secondo lui hanno bisogno di sicurezze e si fanno desiderare. Intendeva anche voi gieffine. Poi dopo ha parlato solo con Iago di voi qui dentro e in particolare di Mariavittoria”.

In seguito, Iago Garcia ha vuotato il sacco con Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso: “Se mi ha chiesto con quale ragazza avrebbe una possibilità? Mi ha detto che non sa se qui le ragazze “fanno avanti e dietro”. Non sa se esporsi di più ed essere più esplicito perché magari qualcuna vuole un rapporto con lui, perché lui ha tanti fan di Beautiful. Io non riuscivo a guardarlo. Ero del tipo ‘ma davvero dici questo?!’. Lui pensa che qui ci sono delle ragazze che potrebbero starci. Ha parlato di tutte, ma in particolare di te Mariavittoria. Io gli ho spiegato che ha 40 anni più di voi. Lui pensa di avere 30 anni. Quando mi parlava io sono scappato via, perché mi stava innervosendo. Ragazze vi giuro che non scherzava e per questo io mi sono indispettito e sono andato via”.