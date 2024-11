Prosegue la connection tra Grande Fratello e Gran Hermano. Dopo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, questa volta a volare in Spagna sarà Tommaso Franchi, l’idraulico toscano di cui Maica Benedicto si è invaghita durante la sua breve permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

In un primo momento, anche Tommaso sembrava piuttosto preso dalla gieffina spagnola, ma in realtà poco dopo si è scoperto che era tutta una farsa e che Maica neanche gli piaceva particolarmente. Lei, ovviamente, non è a conoscenza di questo particolare, e nel corso dell’ultimo collegamento tra i due, il gieffino italiano ha speso belle parole nei confronti della concorrente spagnola: “Tra noi c’era attrazione è verissimo, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana […] Sei bellissima! Mi manchi anche tu. Quanto? Mucho. Quale canzone le dedicherei? Si chiama Albachiara, il cantante l’ha dedicata alla sua fidanzata. Di te amo i tuoi occhi, perché vedo la tua anima dal tuo sguardo”.

Pur dicendosi contento dell'incontro avuto in diretta con la gieffina, Tommaso non ha perso occasione per dedicarsi ad altri interessi, come quello per Mariavittoria Minghetti, con al quale ormai è scoppiata la passione. I due non si nascondono più, si baciano appassionatamente davanti ai loro coinquilini e lui, in un momento, di impeto le ha anche detto che vorrebbe andare via dal Grande Fratello con lei. Nelle 48 ore che li terranno separati, però, non è detto che non possa accadere qualcosa di inaspettato.

Tommaso Franchi arriverà in Spagna nella giornata di domani, martedì 5 novembre.