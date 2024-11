Clamoroso colpo di scena (o forse no?) nella telenovela che vede protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Dopo giorni baci appassionati e scene vietate ai minori, tra l’ex velina e il modello milanese non ci sarebbe più che una semplice conoscenza (soprattutto fisica). A spiegarlo è stato lui stesso a Yulia Bruschi: “Io non sono responsabile di come altri vedono me e lei. Non sono il suo fidanzato. Se stiamo insieme? No ma va. Appunto oggi me l’hanno chiesto due o tre volte e io ho detto ‘ma fidanzato di che?!‘”.

Lorenzo spiazza: "Io e Shaila siamo liberi. Ognuno fa il suo percorso"

Un concetto che Lorenzo ha ribadito anche durante un confronto con Helena Prestes: “Sì è vero che dicevo che volevo fare questo percorso da solo e non volevo una fidanzata. Infatti lei non è la mia fidanzata. Poi è capitata questa cosa. Quando sono tornato qui non ti ho parlato molto per una serie di paure. La cosa con Shaila è capitata. Non è vero che mi comporto con lei da fidanzato. Qui ci sono state un insieme di cose da quando siamo tornati. Poi non è semplice da spiegare. Io a lei ho detto ‘qui dentro siamo liberi, io faccio il mio percorso e tu il tuo’. E lei sa tutto questo ed è bravissima su questo e mi rispetta, ha capito come la penso. Se poi ti ho detto in passato che non volevo avere un rapporto con una ragazza ok… ma la vita è mutante, non erano bugie. Tutto può cambiare anche in poco tempo. Una persona può anche cambiare idea e fare cose che prima non avrebbe pensato. Però non stiamo insieme te lo ripeto. Con te voglio recuperare il rapporto di prima quando ci divertivamo e ridevamo insieme. Io e te avevamo un bel legame e stavamo benissimo e spero di ricostruirlo presto”.