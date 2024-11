Sara Tozzi è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni nell'ultima puntata di Casa Lollo. L'ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex fiamma di Javier Martinez, è intervenuta in merito alla questione relativa al pallavolista argentino, a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

"Non l'ho seguito molto all'inizio, però avevo proprio la curiosità di vedere la reazione di Javier in merito a Shaila-Lorenzo. Sicuramente ci è rimasto male. Io credo che l'interesse fosse sincero, non sto qui a parlare di sentimenti. E' un contesto in cui non hai il cellulare, non sai che ore sono, non hai nessun rapporto con l'esterno. Io ho fatto Temptation Island, quindi mi rendo conto di quanto tu ti possa legare alle persone all'interno del villaggio, io pensavo veramente fossero i miei fratelli e le mie sorelle quelle persone ad un certo punto, quindi sì, ci credo".

Riguardo alla passione scoppiata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Sara Tozzi ha tirato in ballo anche un ex fidanzato della ballerina napoletana nonché suo ex compagno di trono a Uomini e Donne, ovvero Alessandro Zarino.

"Io non li conosco, però si vede che hanno fame di fama, entrambi. Hanno capito che questo mix funzionava, più della presenza di Javier in questa coppia, c'era più hype su loro due. Isolarli al Gran Hermano insieme ha velocizzato la cosa. Non so se è amore vero, perché dopo non ho più guardato, però sembra una mossa per far parlare. Ho letto le interviste degli ex fidanzati di Shaila, lei aveva voglia di fare carriera. Anche uno Zarino che ha fatto il trono con me. Era proprio di fianco a me, di lui mi fido molto come persona, è stato molto corretto nel percorso del troni, pochi come me e lui. Ale è una persona priva di odio e rancore, se dice una cosa del genere significa che è vera. Lei anche a Javier ha detto 'è lavoro', poi magari è scoppiata davvero la passione, ma non so fino a che punto".