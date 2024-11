Questa sera andrà in onda su Canale 5 l'undicesima puntata del Grande Fratello. Padrone di casa, come sempre, Alfonso Signorini, affiancato in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e dall'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Di seguito le anticipazioni uffiiciali:

Un nuovo concorrente sta per varcare la porta rossa: si tratta di Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica. Come reagirà la ragazza?

Una partenza inaspettata sconvolgerà gli equilibri della Casa. Tommaso volerà al Gran Hermano da Maica, mentre Mariavittoria, con cui sembrava andare tutto a gonfie vele, rimarrà in Italia. E proprio quest'ultima, dopo le tensioni dell'ultima settimana, avrà un faccia a faccia con Shaila.

Non mancheranno le sorprese: l'ex velina potrà finalmente riabbracciare l'amato papà Cosimo.

In mezzo a chiarimenti e confronti, ci sarà anche spazio per un momento ludico che vedrà coinvolta un'ospite speciale: Diletta Leotta.

Per finire, questa sera si scoprirà chi tra Amanda, Clayton, Yago e Mariavittoria dovrà abbandonare il gioco.