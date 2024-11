Nelle ultime ore si è abbattuta una vera e proprio bufera su Luca Calvani. Sui social si è alzato un polverone per una battuta infelice di cui si è reso protagonista l’attore tra le mura della Casa del Grande Fratello sul conflitto israelo-palestinese e sulla Striscia di Gaza.

Lamentandosi di aver trovato una “striscia di m***a” in bagno, Calvani ha esclamato “Sembra la Striscia di Gaza!”. Parole che hanno fatto infuriare i telespettatori, che in queste ore si sono scagliati contro il concorrente.

“Paragonare la Striscia di Gaza dove sono morte migliaia di persone alla striscia di m***a che hai trovato in bagno, a volte è proprio meglio tacere”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Battuta fuori luogo sulla Striscia di Gaza, un popolo già provato dal genocidio tutt’ora in corso”; “Sono scioccata dalla gente pronta a chiedere la squalifica per qualsiasi cosa mentre sulle frasi dette da Luca Calvani silenzio totale. Capisco il gioco, però paragonare un popolo a una striscia di m***a, beh scusate ma è intollerabile”.

Sui social, il pubblico sta chiedendo a gran voce che vengano presi provvedimenti nei confronti di Luca Calvani, che a questo punto potrebbe anche essere a rischio squalifica.