Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato cambia strategia e le sue parole sul rapporto con Shaila Gatta spiazzano. Il modello milanese è stato chiaro: lui e l'ex velina non sono fidanzati, nonostante le effusioni a luci rosse davanti alle telecamere e della passione esplosa nella Casa del Gran Hermano. Il gieffino ha sottolineato che entrambi sono attualmente "liberi" nel loro percorso televisivo.

"Non sono responsabile di come gli altri vedono la nostra storia, altrimenti mi sarei etichettato come 'Fidanzato di Shaila che difende Shaila'. Ma fidanzato di che? Mica c'è un titolo".

Ieri pomeriggio, poi, Lorenzo Spolverato si è confrontato con Helena Prestes per chiarirsi e per recuperare un rapporto d'amiciza: "Non ti ho mai preso in giro. Dicevo che non mi piaceva Shaila per rigetto, mi dava fastidio che stava con un altro. Poi ci siamo conosciuti io e lei e abbiamo sentito un'energia che ci lega". La modella brasiliana ha allora replicato: "Mi dicevi che non volevi avere una fidanzata, che volevi fare un percorso da solo. E ora cosa fai?". Lorenzo ha così chiarito, ribadendo che Shaila non è la sua fidanzata: "Non è la mia fidanzata, ma è capitato. Non sto facendo il percorso con lei, è iniziato con lei perché tornando qui c'è stato un insieme di cose. Le ho detto che siamo liberi, anche se insieme. Lei lo sa, è brava su questo. Mi rispetta".