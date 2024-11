Nelle ultime ore, Shaila Gatta è finita nuovamente nella bufera per alcuni gravissime affermazioni su Javier Martinez.

Nelle passate settimane, l'ex velina e il pallavolista argentino avevano iniziato a frequentarsi all'interno della Casa del Grande Fratello, fino a quando lei lo ha scaricato in diretta televisiva durante una puntata, al termine della quale, la ballerina e Lorenzo Spolverato sono volati in Spagna al Gran Hermano, dove è scoppiata la passione. Da allora, Shaila e Lorenzo sono oggetti di feroci critiche da parte dei telespettatori, che hanno accusato entrambi di aver preso in giro rispettivamente Javier e Helena Prestes.

Questa mattina, Shaila e Helena hanno avuto modo di confrontarsi, e la Gatta, nello spiegare le sue ragioni, ha usato parole decisamente pesanti nei confronti di Martinez, circostanza che l'ha fatta finire nuovamente nella bufera.

"[...] Questa è stata una cattiveria tirata fuori da Javier per vendetta, è arrabbiato, è il suo schema di vendetta come si fa nella pallavolo l’avrà fatto nella vita di picchiare i tifosi… boh io non sono un tifoso!".