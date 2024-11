La storia d’amore tra Paolo Masella e Letizia Petris, nata l’anno scorso Grande Fratello, procede a gonfie vele. Questa coppia, insieme a quella formata da Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi (che dopo ben due rotture sono tornati altrettante volte insieme), sono le uniche “superstiti” della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Quella formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, infatti, è scoppiata lo scorso agosto, così come quella tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e quella tra Anita Olivieri e Alessio Falsone.

Intanto, nelle ultime ore, Paolo e Letizia sono stati protagonisti di una lunga diretta su Instagram, e a chi ha fatto notare al macellaio romano che secondo Signorini lui è stato il concorrente più genuino nella Casa, lui ha risposto tirando una bordata agli ex coinquilini: “Perché ero l’unico concorrente che aveva un reale interesse per una ragazza, gli altri erano tutti finti. Scusa se sono l’unico rimasto”.

Ovviamente, le parole dell’ex gieffino non sono passate inosservate, e in molti ritengano che quella di Paolo sia una frecciatina indirizzata anche a Mirko. “È evidente che pure Paolo e Letizia sono sempre più lontani da Mirko e che i rapporti si stanno sfaldando con tutti”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Mettere in dubbio l'unico sentimento vero che c'era dentro quella casa e farlo, a scapito di due amici. Perla ha messo la sua casa a disposizione di Letizia, Mirko è corso all'inaugurazione per Paolo. Ma quel giorno faceva comodo però che Mirko ti ‘portasse gente’. Che schifo!”; “Ma chi si crede di essere??? Arrogante e presuntuoso. A me non sono mai piaciuti. Hanno sfruttato la situazione a loro vantaggio”.