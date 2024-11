Tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice c’è stato un nuovo falò di confronto, ma questa volta non sulla spiaggia di Is Morus Relais davanti al fuoco, bensì nel salotto della Casa del Grande Fratello.

Dopo Temptation Island, la giovane napoletana ha deciso di mettere un punto alla storia d’amore con il fidanzato, ed ha iniziato a frequentare il tentatore Stefano Tediosi (che presto entrerà nella Casa). Adesso, i due ripercorrono i fatti dei mesi precedenti e commentano con alcuni coinquilini la fine della loro relazione.

“Sono entrato con un obiettivo: risolvere i miei problemi con Federica - inizia Alfonso -. Ho provato a migliorare alcuni lati del mio carattere, ma ha dovuto rinunciare a questa relazione perché ho visto che Federica non provava più gli stessi sentimenti... Io non mi sarei fidanzato dopo dieci giorni”. Dal canto suo, Federica precisa che quella con Stefano è solo una "conoscenza" e poi passa all'attacco: “Tu non sei andato avanti? Lo stai facendo anche tu. Ognuno si sta facendo la sua vita. Non ci dobbiamo buttare il fango addosso”. “Sono completamente libero”, replica lui.

A quel punto interviene Pamela Petrarolo: “Da quanto tempo avete messo uno stop alla vostra storia?”. Federica dice di aver lasciato Alfonso da due mesi, dall'altra lui ammette di aver preso le distanze da lei non appena ha intrapreso il percorso a Temptation Island: “Da lì non l'ho più vissuta”. “Questo percorso non vi ha avvicinati, vi ha allontanati”, commenta Pamela. “Sì, ma non per Stefano”, ribatte Federica. Ma Alfonso non è d'accordo: “Penso che tu sia stata molto contraddittoria”. “Lì nemmeno io mi capivo”, risponde lei confermando così la confusione. Ammette che, solo col tempo, ha capito di “non provare più gli stessi sentimenti” nei suoi confronti e per questo ha deciso di mettere un punto. Alfonso incalza: “Se tu non provavi questo amore, perché abbiamo fatto questa casa?”. E Federica ammette: “Io l'ho desiderata... Non avere il dubbio”. Alfonso ammette: “Rivedo ancora un posto nostro”.

Pamela però vuole fare chiarezza: "Pensi che il tuo ingresso possa compromettere il suo percorso? Si fa condizionare dalla tua presenza?". "Sì", risponde Alfonso. Federica è felice ma sa che rivedendolo tutti i giorni il pensiero tornerà inevitabilmente al passato: "Non è facile". Jessica Morlacchi è più diretta: "Potrebbe riaccendersi qualcosa tra voi?". "Non penso", risponde lei. Poi il discorso si sposta sul tatuaggio fatto qualche settimana fa da Alfonso e il ragazzo spiega significato della frase che ha voluto incidere sul suo petto: "Tu hai frainteso... Io penso che tu mi ami ancora, ma in un modo diverso”.