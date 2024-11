Al Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez hanno sempre avuto un ottimo rapporto, ma negli ultimi giorni, anche a causa della trasferta spagnola di Tommaso Franchi, si sono avvicinati ancora di più.

Ieri sera, i due gieffini hanno ballato insieme, e il pallavolista spagnolo ha insegnato qualche passo di danza alla coinquilina: “Mi so muovere. Non sono un palo, non sono il bello che non balla da questo punto di vista, ballo eccome”.

In seguito, Mariavittoria e Javier si sono appartati per farsi delle confidenze. “Io di te mi fido, ma non mi fido di tutti. […] Sì gli opposti si attraggono, ma è difficile stare insieme a chi è troppo diverso da te. Io ad esempio con una come Yulia non ce la farei mai a starci. Non mi piace ed è tanto distante da me”, ha detto Martinez.

La Minghetti ha confidato all’amico di non fidarsi di Tommaso: “Io non mi fido di Tommaso, voglio dirtelo. Ci sto ragionando su questa cosa. Poi con lunedì ho avuto la conferma. Io già faccio fatica a fidarmi, ma di te mi fido. Con Tommy c’è affinità, ma non posso affidarmi a lui, non c’è fiducia. Poi ora che ho scoperto che è andato a dire a Shaila che io sparlo di lei”. Javier ha compreso le paure di Mariavittoria: “Lui forse pecca di ingenuità e questo tu lo noti. Non dico che deve pensarla sempre come te e prendere le tue difese, ma poteva evitare di dire quelle cose su di te dal momento in cui vi state conoscendo”.

Intanto, sui social c'è chi fa il tipo per una possibile ship tra i due gieffini (con tanto di hashtag di coppia, ovvero #Mavier): "È senza dubbio il rapporto uomo-donna più bello che si è creato in casa. Ci starebbe la ship? Si! Ma ci sta, ed è stupendo da vedere anche solo il legame profondo d’amicizia, stima e protezione che lui e lei hanno creato".