Dopo meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa del Gran Hermano, Tommaso Franchi ha sostenuto di non avvertire la mancanza di Mariavittoria Minghetti (clicca QUI per l’articolo). Ma non solo. Il gieffino italiano ha iniziato a confidare a tutti i coinquilini spagnoli che Maica Benedicto non gli piace (ma non l’ha fatto alla diretta interessata). Per questo, quando la modella murciana l’ha scoperto, è nata una discussione.

“Cosa mi succede? Niente Tommaso, ma a me quello che hai fatto non mi piace. Non mi piaci come ti sei comportato. Non mi piacciono le persone così, ovvero che non vanno dalla diretta interessata a parlare ma che fanno chiacchiere e bla, bla bla con altre persone. Soprattutto quando si tratta di un tema delicato. Questo lo è molto. Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa. Ma a me hai detto tutto il contrario!”.

Tommaso ha provato a spiegarle: “Sì che mi piaci ma come persona, il sentimento è un’altra cosa”, ma Maica è rimasta molto delusa: “Va bene, è uguale lo stesso per me, ma dopo aver visto quello che hai fatto… Non ti preoccupare. Hai fatto un video in Italia dove dicevi che ti mancavo e ora hai detto a tutti i miei compagni che non era vero”. L’idraulico le ha così spiegato: “Immagina: mi hanno preso, ho preso un aereo per venire in Spagna, ma io in Italia stavo bene! Ero super felice perché erano dieci anni che non prendevo un aereo, ma se l’ho fatto è perché il Grande Fratello voleva che noi fossimo insieme. Quei video li ho fatti per stare al gioco, mi mancavi come persona, ma il sentimento è tutt’altro”.