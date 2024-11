Ieri sera, Tommaso Franchi ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gran Hermano, e quanto pare, almeno per il momento, non sembra sentire la mancanza di Mariavittoria Minghetti. Alcune ore fa, infatti, mentre era in camera da letto con Maica Benedicto e altri gieffini spagnoli, ha rivelato che la concorrente italiana non le manca e che non vede un futuro insieme a lei.

“Mi può anche piacere, ma non nel senso che ci vorrei stare insieme. Non è possibile tra noi. Ne abbiamo anche parlato un po’. Non è un ‘mi piace voglio stare con te’. Direi che è più un ‘mi piace esteticamente’. Se mi manca lei? No, no, non mi manca. Ascolta. Mi mancano tutti i compagni del Grande Fratello. Tu sei un po’ gelosa ammettilo. […] Lei non mi manca".

Parole che hanno gelato i fan della coppia, i cosiddetti Tommavi. "Lui lo preferivo quando era chiaro ora fa l’ambiguo dice a lei che vuole uscire da lì con lei che la vuole presentare alla nonna, ora ritratta, dice che gli piace ma non si sbilancia sul fuori, io Mavi la capisco un’altra batosta non la vorrei", ha commentato qualcuno. E ancora. "Mi piace ma non è un 'voglio stare con lei', cioè è attratto fisicamente ma non prova altro, aggiungendo che gli manca tanto quanto gli altri".

Se a Tommaso non manca Mariavittoria, lo stesso non si può dire per quest'ultima. La gieffina, infatti, ha confessato alle amiche: "A me manca, perché ci vorrei parlare. Poi abbiamo delle cose in sospeso e anche per questo ci vorrei parlare. Si sente l’assenza di lui, io la sento. Poi anche di Iago. Su Iago ho paura che non torni, mentre dell’altro sappiamo che tornerà".