Mediaset ha deciso di far tornare il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda di sabato sera e sfiderà le puntate finali di Ballando con le Stelle.

Tu Si Que Vales, infatti, eleggerà il suo vincitore sabato 16 novembre, e la prossima settimana non manderà in onda nessuna puntata “best off”. Per questo motivo, Pier Silvio Berlusconi si è ritrovato con le spalle scoperte e per evitare di far prendere il volo allo share di Rai 1, ha deciso di “tamponare” l’emorragia schierandogli contro un programma che, tutto sommato, riesce a tenere botta.

Al momento, secondo quanto anticipato da Davide Maggio, gli appuntamenti del sabato sera del Grande Fratello saranno due. Il raddoppio è infatti previsto per sabato 23 e sabato 30 novembre contro la nona e la decima puntata di Ballando con le Stelle. Una sfida non inedita, visto che anche lo scorso anno è stata proposta, e il dancing show di Milly Carlucci si è sempre aggiudicato la sfida degli ascolti, in media di 10 punti di share sopra il reality condotto di Alfonso Signorini.