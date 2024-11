Dopo le incomprensioni dell’ultima puntata, nelle ultime ore c’è stato un nuovo confronto tra Shaila Gatta e Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello. Tra i concorrenti finiti al televoto c’è anche l’attore toscano, che sembra essere tornato parzialmente sui suoi passi dopo aver definito la coppia formata dall’ex velina e Lorenzo Spolverato poco “genuina".

Dopo aver ascoltato la versione di Lorenzo sulla discussione scoppiata fra lui e la fidanzata per “colpa” di Helena Prestes, Luca ha deciso di raggiungere la ballerina napoletana per cercare di comprendere cosa stesse succedendo.

“Lo so che ora pensa che io creda a Helena e non a lui, ma non è così” ha esordito Shaila, spiegando a Calvani di aver avuto dei forti dubbi dopo alcune frasi ascoltate durante l'ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Frasi che l'hanno spinta a cercare un confronto con Helena: “Lei era la persona con cui volevo risolvere, perché mi dispiaceva”. Dopo aver ascoltato la versione dei fatti dell’ex velina, l'attore ha deciso di vuotare il sacco e rivelarle il suo reale pensiero.

"Mi manchi, mi sei mancata. Avevamo un bellissimo rapporto, ma poi è finito", ha confessato Luca a Shaila, la quale ha subito colto l'occasione per spiegargli il motivo del suo allontanamento. La ballerina gli ha confessato di essere rimasta spiazzata e delusa dalle sue frecciatine, dagli attacchi alla coppia e da tutte le volte che ha messo in discussione l'autenticità dei suoi sentimenti per Lorenzo. Calvani ha prontamente replicato ammettendo di aver avuto dei dubbi, ed entrambi si sono scusati per non aver affrontato la questione prima. La domanda, però, che ora tutti si pongono è la seguente: la scelta dell'attore di tornare sui suoi passi e di riavvicinarsi alla Shaila è dettata dalla reale volontà di recuperare il rapporto o da una strategia per salvarsi dal prossimo televoto?