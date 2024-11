Com’era ampiamente preventivabile, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi hanno litigato per Federica Petagna nella Casa del Grande Fratello. La discussione è esplosa in piena notte, quando il gieffino napoletano è andato in cucina ed ha affrontato l’ex tentatore, nonché rivale in amore: “Ma tu ti sei reso conto della str***ata che hai fatto? Quello che hai fatto a una famiglia intera, non so se tu conosci la sua famiglia. Io a loro voglio bene, a te non fo**e proprio come si sono potuti sentire il padre e il fratello. Dovresti pensare prima di fare qualcosa”.

Alfonso ha continuato ad attaccare Stefano, che è a sua volta sbottato: “Non battere le mani sul tavolo e non alzare la voce. Io poi non ti capisco!”. D’Apice ha alzato ancora di più i toni: “Io parlo come voglio, parlo napoletano, qual è il problema tuo? Sono napoletano e parlo napoletano”. Tediosi ha subito replicato: “Il problema è che io non ti capisco. Se tu mi parli in dialetto io non ti capisco. Se vuoi parlare con me devi parlare italiano”.

Vista la crescente tensione, la regia ha cambiato inquadratura e ha mostrato in entrambi i canali disponibili on line gli altri gieffini che dalle docce stavano assistendo alla litigata. Poi, pochi minuti dopo, la regia è tornata sui Alfonso e Stefano intenti a litigare. D’Apice ha accusato il rivale di aver creato problemi a Federica pubblicando un loro selfie: “Oh Gesù ma ci sei con la testa? Ringrazio il Signore che non sono come te. Sapevi benissimo cosa sarebbe successo. Federica già la stavano offendendo quando è andato in onda il programma. Ma tu fai l’esperto di tv e poi mi sembri uno che dorme. Non ti ha detto né Maria De Filippi, né Temptation o il GF di mettere quella foto. Tu l’hai gettata in pasto ai lupi. Non dire che l’hai messa per aiutarla. Non mi far parlare perché ci sono cose che nemmeno posso dire. Ti sei preoccupato di come poteva stare suo padre? Sai com’è stato quando ha sentito quelle cose brutte su sua figlia? Se tu non hai pensato che avresti scatenato il caos allora sei sc*mo”.

Stefano si è così giustificato: “Ho solo condiviso una nostra foto insieme. Chi sbaglia è chi scrive insulti o minacce. Io ho messo una foto perché si vociferavano tante cose, che lei usciva con quello o quell’altro e con quello scatto l’ho aiutata. Lei non mi diceva che la stavano offendendo. Lei non mi ha raccontato questo. Al massimo mi diceva ‘mi scrive il calciatore, mi scrive quest’altro‘”.

Evidentemente, la rabbia di Alfonso covava già dalle prime ore del mattino. Nella giornata di ieri, infatti, Stefano ha baciato Federica al risveglio, tutto sotto gli occhi di D’Apice, che si trovava distante pochissimi metri da loro. Un gesto che evidentemente il concorrente partenopeo non ha gradito, visto che ha messo la testa sotto le coperte per non assistere alla scena.