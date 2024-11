La faida tra Lino Giuliano e Raul Dumitras, ex volti dell’edizione estiva di Temptation Island, sembra ancora lontanissima dalla conclusione. Nelle ultime ore, infatti, il barbiere partenopeo e l’imprenditore romano sono stati protagonisti di un accesissimo botta e risposta a distanza. Il motivo? Gli intrecci amorosi che vedono coinvolta Federica Petagna, attuale concorrente del Grande Fratello.

Dopo il confronto tra la ventenne napoletana e Stefano Tediosi, ex tentatore con il quale ha una frequentazione, Raul aveva commentato: “Se solo parlassi io… Troppo spesso hanno parlato persone che dovrebbero stare zitte! Mi sono tanto rivisto in Alfonso in alcune cose e mi dispiacerebbe che credesse a queste storielle. Che brutta la falsità. Sono sempre rimasto un signore. Non ho mai parlato. Mai risposto a nessuno. Perché non penso a nessuno. É chiaro che in determinate situazioni faceva comodo parlare di me anche inventando e per questo lasciavo correre. Ma quando continuo a vedere che vengono premiate falsità, ipocrisia e cose non vere. Non mi piace. Parlerò se ci sarà da parlare. Ma come sempre io solo faccia a faccia, perché è giusto cosi”,

Era dunque arrivata la replica di Lino, il quale, in realtà, non ha fatto nomi, ma è parso piuttosto chiaro che si riferisse a Dumitras: “Ma questa gente che vuole parlare ora…’io dico la verità solo faccia a faccia’… Ma perché non l’avete detto prima ad Alfonso? Quando i tuoi amici sono stati con Federica, perché non l’hai contattato in privato? Falsone! L’ho sempre detto che sei un falso e morirai falso! Perché sei cattivo e falso! Vigliacco!”.

Dopo questa storia di Giuliano, poco fa ne è apparsa una di Raul. Anche lui non ha fatto nomi, ma si è capito che si riferisse all’ex compagno di avventura a Temptation Island: “Non mi girate storie di poveracci e buffoni perché, come ho scritto nella storia di ieri sera, non mi va di dare tempo e spazio alla feccia. Non c’è bisogno di sprecare tempo per gossippare i falliti o persone che nella loro vita inutile hanno solo avuto una possibilità e sono riusciti a sprecarla perché regna l’ignoranza. Quindi facciamoci due risate e basta”.