Antonella Fiordelisi è ricorsa nuovamente alla chirurgia estetica. L’influencer campana, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha infatti pubblicato nelle ultime ore le foto di lei sorridente e soddisfatta su un lettino di una nota clinica privata di Napoli

Anche se Fiordelisi non ha esplicitamente dichiarato di essersi fatta un ritocchino, i due chirurghi - che ha taggato nelle stories Instagram - sono rispettivamente uno “specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica”, e un esperto in “chirurgia superiore del naso e del viso e del seno”. In un’immagine post-intervento è ben visibile una sacca, probabilmente contenente del ghiaccio, posizionata sopra il suo petto, quindi è facile ipotizzare che sia sottoposta a un intervento al seno. Ed infatti, alcuni minuti fa, Antonella ha condiviso un’altra foto con il seno fasciato. Dunque, non sembrano esserci più dubbi.

L'ex concorrente del Gf Vip già in passato si era sottoposta ad una mastoplastica additiva. Era stata lei stessa a rivelarlo nel 2023 a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. E durante quell'intervista ammise di aver ritoccato anche le labbra e il naso.