Ancora due settimane e scopriremo la lista completa di tutti i Big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il prossimo 2 dicembre, in diretta al TG1, Carlo Conti annuncerà i nomi di tutti i cantanti che a febbraio si esibiranno sul palco dell’Ariston. Tra gli artisti (quasi) certi ci sono: Arisa, Rocco Hunt, Francesca Michielin, Elodie, Gabry Ponte, Luchè e Mara Sattei, tuttavia il vero possibile colpaccio è un altro, e riguarda due personaggi protagonisti di un dissing infuocato.

Il settimanale Chi rivelato che molto probabilmente Fedez tornerà per la terza volta al Festival, la seconda in gara dopo aver partecipato nel 2021 in coppia con Francesca Michielin con Chiamami Per Nome. Ma al Teatro Ariston l’ormai ex marito di Chiara Ferragni potrebbe trovare anche un suo acerrimo nemico, ovvero Tony Effe.

Fedez e Tony Effe in gara a Sanremo

Il nome del trapper romano era stato fatto da diverse testate, e adesso Mondo TV24 ha rivelato che quasi certamente lo vedremo a Sanremo: “Sanremo 2025 la rivalità tra Tony Effe e Fedez arriva sul palco dell’Ariston ecco il colpaccio di Carlo Conti. Sanremo 2025 si preannuncia infuocato! Fedez e Tony Effe si ritroveranno sul palco più importante d’Italia. Carlo Conti li ha voluti entrambi per una sfida che non si vedeva da anni! Dietro la presenza di Fedez sul palco del Festival di Sanremo c’è stata una forte determinazione da parte di Carlo Conti. Il conduttore ha lavorato a lungo per ottenere la partecipazione del rapper, consapevole dell’attenzione mediatica che un simile confronto avrebbe portato”.