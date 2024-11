A distanza di più di un mese dalla tragica morte di Liam Payne, precipitato dal balcone della sua camera d’albergo a Buenos Aires, oggi si è tenuto il suo funerale nella cittadina di Amersham, in Inghilterra.

Alla cerimonia funebre erano presenti tutti i familiari e gli amici del cantante, e ovviamente anche i suoi quattro compagni degli One Direction Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.

I funerali si sono svolti in forma privata, tuttavia, questa mattina, un “insider” del The Sun ha rivelato: “Le cose sono andate lentamente per le indagini fatte in Argentina. Liam è tornato nel regno unito la scorsa settimana. Poi i genitori hanno voluto prendersi dei giorni per organizzare l’ultimo saluto, volevano che tutto fosse perfetto per il loro piccolo. Hanno scelto di fare tutto in privato perché almeno nell’addio volevano che a salutarlo fossero gli affetti che nella vita lo hanno accompagnato e amato per la persona che era. La sua famiglia ha fatto di tutto per organizzare il servizio perfetto e dargli l’addio che merita. Liam era una superstar mondiale, ma per Geoff e Karen sarà sempre il loro bambino. Ci saranno anche gli ex membri degli One Direction. Sarà una giornata incredibilmente difficile per tutti coloro che l’hanno amato”.

Nonostante il funerale si sia svolto in forma privata, ad Amersham erano presenti decide di paparazzi, che ovviamente hanno immortalato l’arrivo dei quattro ex membri degli One Direction. Alla cerimonia era presente anche la fidanzata del musicista, Kate Cassidy, e l’ex compagna di Liam Payne, nonché madre di suo figlio, Cheryl Cole.

Ai microfoni di Independent.co.uk, Malik, Horan, Tomlinson e Styles si sono detti "devastati" dalla scomparsa del loro amico e collega, ma "i ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre". In chiesa anche l'ex di Liam, Cheryl Cole, con il loro figlio Bear: la star delle Girls Aloud ha reso omaggio al suo ex ammettendo di stare vivendo un "momento indescrivibilmente doloroso".