La notizia data da Fabrizio Corona attraverso il sito Dillinger News si è rivelata fondata: Alessandro Basciano è stato arrestato dalla polizia di Milano con ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. La relazione tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si era interrotta ad ottobre 2023, dopo un periodo di crisi.

“Il 35enne si trova al momento nella casa circondariale di San Vittore – si legge su Il Corriere della Sera -. L'ordinanza è stata firmata dal gip Anna Magelli nell'inchiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo. La notizia era stata anticipata da Fabrizio Corona, che aveva condiviso sui social una telefonata tra lui e Basciano, il quale provava vanamente a smentire tramite i suoi social”.

L'inchiesta, condotta dai carabinieri, coordinata dalla Procura milanese guidata da Marcello Viola, è nata da una denuncia presentata da Sophie Codegoni nel dicembre del 2023. La gip di Milano Anna Magelli nell'ordinanza parla di una condotta “pervasiva, controllante e violenta” dettata da una “ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna”, anche dopo la fine della loro relazione sentimentale, che Alessandro Basciano “non ha mai accettato”. Condotte che hanno generato nella vittima “un costante e perdurante timore per la propria incolumità”, e l'hanno costretta a modificare le proprie abitudini di vita, “con riflessi negativi anche per la propria professione”.

Per la giudice il carcere è l'unica misura idonea per “l’evidente concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa”, palese data la “pluralità e gravità delle condotte persecutorie e violente” (anche davanti alla figlia Celine Blue). “L'allarmante pericolosità sociale” di Basciano “è inoltre resa evidente dal fatto che lo stesso abbia aggredito fisicamente l'amico della vittima, nonché dalle continue minacce di morte rivolte alla ex compagna, mostrando una completa mancanza di capacità di autocontrollo”.

Basciano avrebbe reagito con violenza dopo aver scoperto che Sophie era stata a cena con Mattia Ferrari e altri amici. L’ex vippone avrebbe raggiunto il locale, aggredito Ferrari e causato danni alla sua auto per un valore stimato in circa 4 mila euro.