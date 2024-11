Dopo essere stato il primo a dare la notizia dell’arresto di Alessandro Basciano ed aver parlato con amici e avvocati, Fabrizio Corona ha anche contattato telefonicamente la sorella del dj ligure, Giorgia Basciano. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato l’audio della chiamata su Dillinger News.

Durante la telefonata, Corona chiede alla sorella di Basciano come sta, e la ragazza dal tono di voce sembra agitata e risponde – ovviamente – “Come vuoi che stia?”. Fabrizio poi chiede anche che tipo di rapporto c’era con Sophie Codegoni, e lei dice chiaramente che lei e i suoi genitori non hanno più rapporti con l’influencer, nonostante abbiano sempre provato ad instaurare un legame, anche solo per vedere la nipote.

Le parole della sorella di Alessandro Basciano

“Come stai? Ah l’hai scoperto “dall’infame” che mi ha chiamato? Ok sei scioccata… capisco. – sice Fabrizio Corona nella telefonata – Tu dici che verbalmente ha sbagliato e che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, però ha detto cose pesanti. I tuoi genitori? Sono mezzi morti in che senso? Ma tu avevi rapporti con Sophie Codegoni? Come mai non c’erano rapporti? Zero quindi… non ci posso credere.

Come non faceva vedere la bambina nemmeno ai tuoi genitori?! Che poi Alessandro ha perso la testa per lei, ma se le cose non andavano doveva trovare un’altra ragazza. Loro non stavano bene, litigavano tutti i giorni. Cosa avete intenzione di fare? Sì ok che cercate di trovare una soluzione, ma non avete sentito in questi giorni. Sophie? Ah, nulla nemmeno adesso”.

Giorgia Basciano era già intervenuta quando Sophie Codegoni aveva rivelato a Verissimo di aver preso uno schiaffo da Alessandro: “Mi sono rotta di leggere cattiverie sui social. Soprattutto visto che non c’è stato mai nessuno schiaffo e come tante altre cose dette non è assolutamente vero. E non lo difendo perché è mio fratello, ma perché io a differenza vostra conosco bene i fatti. Voi siete come le pecore che commentata e seguite il gruppo”.