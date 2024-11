La quattordicesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, sabato 23 novembre, si è aperta con il confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. L’ex cantante dei Gazosa e l’attore toscano si sono avvicinati particolarmente nelle ultime settimane: non solo complicità, ma anche baci, abbracci e morsi sul collo. Jessica si è presa una bella cotta e nel confessionale ha rivelato: “Quando mi parla non riesco a guardarlo, giro la faccia. Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni nello stomaco e ti travolgono. È un segreto tutto mio”. Segreto che è stato presto svelato in diretta e di cui se ne è parlato apertamente in puntata.

Jessica Morlacchi si è confidata con Alfonso Signorini circa i suoi sentimenti verso Luca Calvani: “Penso che sarà successo a tante persone, questo è un amore impossibile perché in primis so quanto lui sia innamorato di Alessandro. Alessandro perdonami, non ci posso fare niente, sono partita con la testa. Questa è una cosa solo mia e la vivo solo io. Ho solo permesso al mio cuore di sognare e viaggiare perché sono sensazioni alle quali io non voglio rinunciare. Non sto facendo male a nessuno, non sto mettendo in difficoltà nessuno”. “Luca ti viene spesso a cercare, però, è il contatto di chi sente un trasporto nei tuoi confronti. Tu cosa ne pensi?”, le chiede Signorini. Jessica risponde: “Penso che lui veda in me una persona di cui potersi fidare e mi vede come una sorellina. Non vede altro, se lo avesse fatto, sarebbe sicuramente successo altro perché stiamo sempre insieme”.

“Di notte vi abbracciate, dormite insieme, ti morde sul collo, vi baciate”, continua Alfonso, e lei replica: “Quello che vivo io è diverso, lui mi vede come un peluche. Luca bisessuale? Lo so, non sono proprio scema. Lui mi ha anche detto che è perdutamente innamorato del suo compagno, quindi io non posso che accettare le sue parole”. Infine: “Un rapporto a tre con il compagno di Luca? Naturalmente ci ho pensato, mi sono detta ‘Non c'è nessun problema’”.

Poi è stata la volta di Luca Calvani: “Un mese fa Jessica mi ha scritto un biglietto con scritto ‘Grazie per aver riacceso in me la fiducia’. Io l'ho notata, lei è talmente giusta che è il mondo ad essere sbagliato per lei... mi piace coccolarmela un po', mi sento di farle vedere il mondo, poi al vaglio passeranno tutti da me. Chiunque voglia uscire con la Morlacchi, deve prima avere la mia approvazione. Io sono così perché ho un amore grande che mi permette di vedere oltre. Mi piace pensare che ci diamo tantissimo dentro la casa. I sentimenti possono essere confusi, ma io sono innamorato. Jessica sa e lo capisce. Se lei volesse allontanarsi da me perché soffre troppo, lo accetterei. Ad Alessandro la presenterò assolutamente. Un rapporto a tre? Io sono positivo, ma Alessandro non è così moderno”.