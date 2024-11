Attraverso un comunicato ieri sera la Rai ha fatto sapere di aver interrotto il rapporto di lavoro con Angelo Madonia, di fatto licenziato da Ballando con le Stelle.

Poco dopo la nota ufficiale diffusa dalla produzione del programma condotto da Milly Carlucci, Alberto Matano è intervenuto a La Vita in Diretta per fare chiarezza sulla vicenda. Il conduttore ha parlato di allontanamento, dunque è ipotizzabile che non sia stata una scelta del ballerino e neanche una decisione presa di comune accordo. Matano ha poi aggiunto che l’esclusione dovrebbe essere legata alla discussione avvenuta con Selvaggia Lucarelli e alla tensione che ci sarebbe stata dietro le quinte con Federica Pellegrini.

Angelo Madonia, Matano fa chiarezza sull'antonamento da Ballando con le Stelle

“Questa che sto per dare è un’ultima ora che riguarda Ballando Con le Stelle. Non è mai accaduto prima, è la prima volta nell’intera storia del programma che un componente del cast, un ballerino venga escluso dalla trasmissione. C’è una nota della Rai che parla di questa esclusione. Tutto questo dopo l’episodio di sabato, dopo l’esibizione di Madonia, le votazioni e dopo le parole rivolte da Madonia alla giurata Selvaggia Lucarelli.

Cosa è successo? Qualcosa di inedito, non è mai accaduto che un maestro venisse allontanato dal cast. Come mai questo allontanamento? Questo perché dopo l’esibizione con Federica Pellegrini c’è stato questo confronto con Selvaggia Lucarelli. Poi dietro le quinte qualcosa non è andato tra Madonia e Pellegrini. Lui è andato via e non ha nemmeno voluto fare le interviste, Federica era molto risentita. Si respirava un clima di forte tensione e chiaramente una coppia che deve esibirsi… questo può aver influito sulla decisione finale. Dispiace, è evidente che è stato toccato un nervo scoperto di Angelo, probabilmente lui era già teso. Per quanto riguarda il rapporto tra Madonia e la Pellegrini… andare in pista se non c’è un’armonia non è facile. Noi facciamo parte del cast, il corpo di ballo, la giuria, siamo il cast e lì si è rotto qualcosa nel cast del programma, nella produzione”.