Angelo Madonia è stato licenziato da Ballando con le Stelle, e nonostante nella nota diffusa dalla Rai si parli di “divergenze professionali emerse nel corso del programma”, la vera causa potrebbe essere il rapporto teso che il ballerino aveva con Selvaggia Lucarelli.

Il primo ad avvalorare questa ipotesi è stato Alberto Matano a La Vita in Diretta: “E’ la prima volta nell’intera storia del programma che un componente del cast, un ballerino venga escluso dalla trasmissione. C’è una nota della Rai che parla di questa esclusione. Tutto questo dopo l’episodio di sabato, dopo l’esibizione di Madonia, le votazioni e dopo le parole rivolte da Madonia alla giurata Selvaggia Lucarelli”.

Lo scontro tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli

Nel dettaglio Angelo Madonia, durante il confronto con la giuria, ha dato a Selvaggia Lucarelli della “rosicona che rovina la giuria” in risposta a una frecciatina della giurata che gli aveva detto che il suo ego “rovinava Federica Pellegrini”. “Guarda che la star della coppia è Federica Pellegrini e non tu - le parole della Lucarelli -. E poi la mia sull’uscita di Sonia era una battuta. Ma ti pare che possa essere seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata un’altra coppia? Capisci che danneggi Federica Pellegrini a fare così? La tua antipatia danneggia lei”. “La rosicona sei tu! Io danneggio Federica? Tu danneggi la giuria”, la risposta di lui.

Madonia condivide un tweet contro Selvaggia

Uno scontro verbale che a quanto pare, stando alle parole di Alberto Matano, avrebbe spinto la Rai a una decisione drastica nei confronti di Angelo Madonia. Lo stesso ballerino che su X (ex Twitter), nella giornata di ieri ha condiviso uno sfogo di un utente contro Selvaggia: “Vorrei chiedere alla Carlucci ma è proprio necessario per un programma di successo come il vostro avere in giuria una dispensatrice di veleno e fango come Selvaggia Lucarelli? E necessario per gli ascolti?”.