Il Grande Fratello rischia seriamente di chiudere in anticipo. L’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, continua a crollare a picco in termini di ascolti (la puntata di ieri, martedì 26 novembre, è stata vista da appena 1.825.000 spettatori con uno share del 13.9%), circostanza che avrebbe gettato nel panico i vertici Mediaset, che avrebbero addirittura paventato l’ipotesi di una chiusura anticipata.

Crisi Grande Fratello, riunione d'emergenza a Mediaset

Stando a quanto rivelato dal portale TVItaliana, sarebbe stata richiesta una “nuova riunione d’emergenza a Mediaset dopo i disastrosi ascolti tv registrati ieri da Grande Fratello”. Secondo quanto riportato “nonostante la stima riferiscono che Pier Silvio Berlusconi non sia più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso Signorini”.

A confermare il summit è stato anche Agent Beast, che già aveva anticipato l’arrivo di Dayane Mello. Ed è proprio la modella brasiliana, ex concorrente della quinta edizione del GF Vip, il nome su cui punterebbero gli autori per risollevare gli ascolti. Grande Fratello, si va verso la chiusura anticipata “Nella giornata odierna in data 27 novembre verranno prese delle decisioni. Decisione chiusura anticipata rimandata nelle prossime due settimane. Riduzione delle puntate settimanali oppure chiusura entro fine dicembre. La produzione sta lavorando intensamente per invertire il trend negativo, la chiusura anticipata a fine dicembre non è ancora confermata. Tra le proposte narrative, rimescolare gli equilibri e le coppie, eliminazioni a sorpresa, nuovi concorrenti outsider. In caso inevitabile di trend negativo la chiusura verrà confermata. Gli sponsor sono già stati avvisati. Due settimane a partire dalla giornata di oggi”.

E in merito alla riunione ha detto: “La produzione del Grande Fratello sta lavorando per riportare Dayane Mello nella casa come ospite per due puntate, la risposta sarà comunicata dalla modella entro 24 ore”. Sarebbero inoltre al vaglio un “nuovo meccanismo di televoto, eliminazioni a sorpresa e l’ingresso di un nuovo concorrente”.

Ad ogni modo, se il trend dovesse essere negativo anche per le prossime due puntate, entro Natale verrà decretato, con larghissimo anticipo, il vincitore del reality.