Al Grande Fratello è un momento delicato per le coppie che sono nate all’interno della Casa. La scorsa settimana, sono state infatti divise, con Shaila Gatta e Luca Giglioli rimasti nel loft, e i rispettivi partner Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi confinati in Tugurio. Nella puntata andata in onda ieri, martedì 26 novembre, c’è stata, però, la possibilità di un ricongiungimento, anche se solo per pochi minuti attraverso una sfida di fortuna orchestrata dagli autori.

Il gioco è semplice: chi trova il piramidale dalla base dorata ottiene la possibilità di incontrare il proprio partner in Super-Led per soli 3 minuti. Superata questa soglia, ogni secondo in più vengono sottratti 10 euro dal budget della spesa settimanale. La pesca fortunata alla fine ha premiato Lorenzo, che ha potuto riabbracciare la sua Shaila.

“È servito tanto a riflettere che, anche se per così poco tempo, mi manchi. Ti dico solo che forse già dall’inizio ti avevo scelta”, rivela lui all'ex velina, che davanti a queste parole si scioglie e si lascia andare, ripetendo: “Mi hai aperto tanto il cuore, è grazie a te se mi sento una persona più felice, più buona, più piena d’amore. Mi sono innamorata di te, ci sono cascata in pieno, sto sotto un treno, è la verità. Sono tanto felice di dirlo”.

"Io e Lorenzo ci frequentavamo prima che lui entrasse nella Casa"

Al netto dell’amore nato tra Lorenzo e Shaila tra le mura della Casa più spiata d’Italia, nelle ultime ore è emerso un retroscena che se confermato potrebbe stravolgere la loro relazione. Una ragazza, infatti, ha contattato Amedeo Venza rivelandogli che, fino a poco prima che Spolverato varcasse la porta rossa, i due si frequentavano.

“Sono stato contattato da una ragazza, reale… e mi diceva che tre-quattro giorni prima che Lorenzo entrasse nella Casa si vedevano, si sentivano - ha rivelato l'esperto di gossip -. Anche gli amici di Lorenzo sanno dell’esistenza di questa persona. Lui gli ha pregato prima di entrare al GF di non dire nulla, di non rilasciare interviste, di non contattare nessuno, perché quando sarebbe uscito la storia sarebbe continuata. Però, ovviamente, questa ragazza adesso si vede costretta ad intervenire perché sono successe delle cose allucinanti, addirittura lui si è fidanzato con Shaila Gatta. In questi giorni scopriremo di più”.