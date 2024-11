Nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello andata in onda martedì 26 novembre, Luca Giglioli ha attaccato Helena Prestes perché durante un gioco ha votato per far riunire la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e non la sua con Yulia Bruschi (che è stata denunciata dal suo ex Simone Costa con l’accusa di averlo sfregiato in volto).

“Come al solito è incoerente e non è sincera. Lei non è lineare con le sue idee, pensa una cosa e poi ne fa un’altra”, ha detto il parrucchiere romagnolo. Poco dopo Dayane Mello è entrata nella Casa per fare una sorpresa all’amica Helena e, come se non bastasse, quest’ultima è stata eletta la preferita del pubblico. Circostanza che non è andata affatto giù a Giglio, che al termine della diretta è sbottato contro la Prestes e anche contro gli autori, forse perché non lo hanno fatto ricongiungere con la Bruschi.

Giglio attacca Helena Prestes

"No basta, io non ci sto più! E sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Parlo e mi tolgono la parola, dico la mia e non va bene. Poi quella riceve le sorprese, arriva l’amica ed è contenta, poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c’entra nulla. le cose cambiano e la verità verrà a galla, ma quando? Non parlo e non va bene, creo qualcosa qui dentro e me la tolgono. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità? Io devo fare buon viso a cattivo gioco? Allora sarei falso e non lo sono. E poi Luca mi nomina. Vuole farmi del bene? Mi fa inca***re ancora di più. Ora piango tutta la settimana, forse allora verrò considerato. Che si faccia i ca**isuoi adesso”.

Luca Giglioli, la frase shock su Helena Prestes

Ma non è tutto. Nelle ultime ore, infatti, mentre si trovava in piscina in compagnia di alcuni coinquilini, GIglio è tornato a parlare di Helena utilizzando espressioni decisamente pesanti che hanno scatenato la rivolta degli utenti sui social. "La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola", ha detto il parrucchiere romagnolo. Parole gravissime che hanno indotto i telespettatori a chiedere la squalifica del concorrente (Spoiler: non hanno squalificato Lorenzo Spolverato dopo tutto quello che ha detto, figuriamoci se lo fanno con Giglioli).