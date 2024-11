L’attuale edizione del Grande Fratello, dopo la catastrofe in termini di ascolti delle ultime due puntate, rischia la chiusura anticipata (clicca QUI per tutti i dettagli). Il quindicesimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato visto da 1,8 milioni di telespettatori, con uno share che non è arrivato neanche al 14% (13,9% per l’esattezza). Eppure gli autori avrebbero a loro disposizione qualche asso nella manica per provare a risollevare le sorti del programma ma, non si sa per quale ragione, si continua a puntare tutto sulla dinamica delle coppie, sulle sorprese e sulle storie.

Nella Casa due concorrenti nascondono un segreto, di cui ormai diversi inquilini sono a conoscenza, eppure Alfonso Signorini non ne ha mai parlato in puntata. Nelle ultime settimane, alcuni concorrenti hanno lasciato intendere in diverse occasioni di essere a conoscenza di qualcosa che sarebbe accaduto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes prima di varcare la porta rossa. Stando alle indiscrezioni, i due gieffini, che tra l’altro fanno parte della stessa agenzia, avrebbero avuto un flirt prima della loro partecipazione al GF.

Il segreto di Lorenzo e Helena e la denuncia dell'ex di Yulia: perché gli autori tacciono?

Alcuni giorni fa, Javier Martinez ha affrontato Lorenzo Spolverato dicendogli di essere a conoscenza del suo segreto: “Helena mi ha detto tutto. Io so delle verità, che non devono uscire qui. Se fossi così cattivo come mi descrivi adesso le direi e ti metterei in difficoltà”.

Nelle ultime ore, Helena ha svelato anche a Luca Calvani questo segreto, e l’attore toscano ha così reagito: “Mi metti in una posizione scomoda, io non voglio mentire adesso. Devo mentire per forza? Se mi chiedono io non vorrei mentire. Non mi dire altro. Non ti metto nei casini, però mi ci hai messo te. Mi ci hai già messo! Come no? L’hai fatto raccontandomi questa cosa”.

Anche all’interno del Tugurio, Yulia Bruschi ha fatto riferimento a “verità nascoste”, e nel raccontarle – rigorosamente in codice – a Mariavittoria Minghetti ha fatto dei gesti sotto al tavolo, ma la regia ha prontamente cambiato inquadratura. La domanda che in molti si fanno e se si tratti esclusivamente di un presunto flirt tra Lorenzo ed Helena, oppure se c’è sotto qualcosa di molto più compromettente. Se così fosse, sarebbe il caso di tirarlo fuori in puntata. Così come la denuncia fatta a Yulia Bruschi dall’ex compagno Simone Costa, che ha accusato la gieffina di avergli sfregiato il volto.

Insomma, gli elementi per provare a far risalire di qualche punto lo share del Grande Fratello ci sono, basta solo saperli sfruttare.