Con il ritorno di Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo, dovrebbero tornare anche gli ospiti stranieri (nelle ultime edizioni c’è stata una carenza al riguardo). Luca Dondoni ha rivelato che probabilmente sul palco dell’Ariston arriverà Lady Gaga, visto che a febbraio sarà in Europa per promuovere il suo nuovo disco. E proprio il noto giornalista, nel podcast che conduce insieme a Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, ha chiesto a Carlo Conti se ci saranno star internazionali. Il conduttore ha scherzato sul nome di Lady Gaga, ma ha ammesso che vorrebbe portare a Sanremo artisti che arrivano dall’estero.

Ospiti internazionali a Sanremo 2025, le parole di Carlo Conti

“Se quest’anno voglio degli ospiti stranieri? Certo, la volontà di avere degli artisti internazionali c’è eccome. Non mi ricordavo nemmeno che nei miei Festival ho avuto Ricky Martin che ha fatto ballare tutto il Teatro Ariston, Ed Sheeran e anche gli Imagine Dragons. Se riusciamo ad avere dei bei nomi interessanti sarei contento. Sapete chi ho visto in gran forma? Rod Stewart! Lady Gaga che esce con il disco a febbraio e sarà in promozione in Europa? Sapete che è cugina di Cristiano Malgioglio? Magari lui la convince a venire.

Se ho avuto telefonate tese con dei cantanti italiani scartati dalla gara? Quello che faranno almeno cento persone. Alle 14:00 appena esco dal Tg1 dopo aver fatto la lista dei big in gara. Poi ci sono quelli che capiscono e che sanno che ci sta. I posti sono quelli. Ce ne sono altri che se la legano al dito e per un po’ di tempo non ti parlano. Però io ho una cosa in più, un secondo anno. Uno può dire ‘ne parliamo l’anno prossimo’. Magari non è un problema dell’artista, può essere che sia il brano non all’altezza. O congeli il pezzo, ci lavori, lo elabori e poi l’anno dopo vieni in gara con la canzone modificata. E questo mi è successo anche nei miei vecchi Festival”.