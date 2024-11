Barbara D’Urso verso la Rai (ci risiamo!). A parlarne questa volta è il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che su Instagram ha scritto: “Barbara d’Urso torna in Rai. Me lo assicurano e le fonti sono più che autorevoli. Incrocio le dita per lei”. La notizia l’ha messa anche sulla copertina del settimanale da lui diretto, attualmente in edicola. “Barbara d’Urso: è fatta, torna in Rai. Da maggio di nuovo in tv, ci assicurano”, si legge.

Lo scorso ottobre, Dagospia aveva rivelato la possibilità di un ritorno di Barbara D'Urso in Rai. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, la conduttrice partenopea potrebbe condurre un programma in prima serata per quattro puntate e forse anche un daytime: “Come risaputo, Milly Carlucci da tempo voleva Barbara e questa volta ha spinto sull’acceleratore. Per portare la d’Urso a Ballando ha fatto di tutto, smuovendo mari e monti, ma c’è dell’altro. C’è infatti la possibilità di rivedere Barbara in tv, si parla di quattro prime time nei primi mesi del 2025 o anche un arrivo della popolare conduttrice nel daytime nella prossima stagione”.