Carmen Di Pietro rischia di prendersi una denuncia? Lo scorso ottobre, la cantante Wanda Fisher ha dichiarato di essere pronta a denunciare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip perché le dovrebbe mezzo milione di euro.

Durante l’ultima puntata di Belve, Francesca Fagnani lo ha fatto presente a Carmen: “La Fisher sostiene che lei si sarebbe esibita in Spagna usando dei brani incisi in realtà dalla cantante, Wanda. Per questo la Fisher ha dichiarato che lei le dovrebbe 500.000 euro”. La Di Pietro ha però smentito: “Rispetto l’età, ma non è vero nulla. Ha 80 anni, non è vero quello che dice. Io mi esibivo con delle canzoni, ma la voce non era la mia. Però non era nemmeno quella di Wanda. Chi cantava? che ne so figlia mia, un’altra corista. Lei è grande, voglio rispettare l’et e non dico altro”.

Wanda Fisher querela Carmen di Pietro?

Dopo le dichiarazioni di Carmen Di Pietro, Wanda Fisher è sbottata sui social, affermando che le affermazioni dell’ex gieffina sono lesive, che sono delle menzogne e che la danneggiano.

“Quello che è successo durante Belve è inaccettabile. Le cattiverie gratuite e ingiuste che Carmen Di Pietro ha detto su di me sono state un attacco meschino e totalmente fuori luogo. E la cosa peggiore? Non mi è stata data la possibilità di difendermi! Mi è stato tolto il diritto di replica e sono stata esposta a un linciaggio mediatico che trovo vergognoso. Questa non sono io! Sono stufa di subire falsità e offese pubbliche. Le parole pronunciate su di me non solo sono menzogne, ma sono anche profondamente lesive. Una persona più fragile avrebbe potuto pagare un prezzo altissimo per un’aggressione del genere, e questo è inaccettabile. Basta con queste dinamiche tossiche e distruttive! Pretendo rispetto e il diritto di raccontare la mia verità. Sono pronta a combattere per difendere il mio nome. Grazie a chi mi sta vicino e capisce quanto tutto questo sia insostenibile”.