Ci sarà un nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Si tratta di Zeudi Di Palma, eletta Miss Italia nel 2021. A darne notizia è stato il portale DavideMaggio.it.

“Classe 2001, Zeudi ha avuto modo già di assaporare la prima serata di Canale 5 affiancando Enrico Papi nel programma Big Show – si legge -. Laureata in sociologia, Zeudi è originaria di Napoli, precisamente di Scampia. Un quartiere difficile, pane per Signorini che in questa edizione non ha mai mancato di raccontare le origini umili e le difficoltà dell’infanzia di alcuni inquilini. Come quelle di Shaila Gatta, che è cresciuta a Secondigliano, quartiere vicino a Scampia. E proprio con Shaila, potrebbe accedersi la rivalità per il titolo di ‘reginetta’ della casa”.

È stata chiamata così in onore di Zeudi Araya, produttrice cinematografica eritreo-italiana, di cui il padre era un fan. Il 10 settembre 2021 vince il titolo di Miss Napoli, con cui ottiene l'accesso alle pre-finali nazionali di Miss Italia 2021. Il 13 febbraio 2022 partecipa, ottenendo la vittoria. Dall'8 aprile al 5 maggio 2022 debutta in Mediaset come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Il Grande Fratello tornerà in onda in prima serata lunedì 2 dicembre.