La puntata del Grande Fratello inizialmente prevista per domani, sabato 30 novembre, è saltata. Un nuovo cambio di programmazione che vede coinvolto il reality show condotto da Alfonso Signorini, che continua a peregrinare nel palinsesto di Mediaset. Dopo aver sfidato, la scorsa settimana, Ballando con le Stelle (uscendone con le ossa rotte), e tentato l’esperimento del martedì sera, il programma torna in onda lunedì con la prossima puntata in onda il 2 dicembre.

Nella guida tv ufficiale di Mediaset, il Grande Fratello risulta ancora in onda sabato 30 novembre. Ma è solo una questione di tempo, il palinsesto verrà aggiornato. In una nota, diffusa sul sito Mediaset Infinity, infatti si comunica che sabato 30 novembre il reality andrà in onda. Una decisione che potrebbe dipendere dagli ascolti in calo.

Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, a sostituire il Grande Fratello sarà la replica dello spettacolo de Il Volo all'Arena di Verona “Tutti per Uno – Capolavoro”.

Nel frattempo, nel tentativo di tamponare l’emorragia di ascolti delle ultime due puntate, nelle prossime settimane ci saranno quattro nuovi ingressi: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, Maria Monsè e sua figlia diciottenne Perla Maria Paravia, e Lorenzo Cherubini, fratello di Jovanotti.