Il Grande Fratello ha deciso di correre ai ripari per tamponare l’emorragia di ascolti che ha caratterizzato le ultime due puntate ed evitare una chiusura anticipata (ipotesi ancora al vaglio). L’ultima, in particolare, andata in onda martedì 23 novembre, è stata vista da 1.825.000 spettatori con uno share del 13.9%.

Nel corso delle prossime settimane, infatti, varcheranno la porta rossa quattro nuovi concorrenti: Zeudi De Palma (annunciata da DavideMaggio.it), Miss Italia nel 2021, Maria Monsè e sua figlia appena diciottenne Perla Maria Paravia, e Lorenzo Cherubini, fratello di Jovanotti (annunciati da TVBlog).

Tuttavia, l’ingresso di nuovi inquilini non sarà sufficiente a risollevare le sorti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco perché gli autori stanno pensando di tirare fuori in puntata il “famoso” segreto che nascondono Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, di cui si parla ormai da settimane e del quale sono a conoscenza anche diversi concorrenti. Ma no, non si tratta del presunto flirt tra il gieffino milanese e la modella brasiliana (che tra l’altro sembra esserci stato), ma di alcuni retroscena che riguardano Spolverato e dei quali la Prestes sarebbe a conoscenza.

Il segreto di Lorenzo di cui Helena è a conoscenza

A parlarne è stato Biagio D’Anelli, ex gieffino ed esperto di gossip, nella giornata di ieri: “[…] Ho ascoltato il racconto di una persona che si è presentata al mio cospetto e mi ha raccontato un segreto che potrebbe far luce sulla questione 'Helena e Lorenzo, il segreto nascosto'. Pare che il buon vecchio e caro Lorenzo, e nella Milano da bere, nella Milano bella, si sa già da tempo, abbia una tenera amicizia con un uomo che è un guru della moda, un vate della moda internazionale, e Helena pare sia a conoscenza di tante sfaccettature, segreti e curiosità [...] Ho anche sentito l'audio di questa persona che dichiara 'Prima o poi mi farò vivo'”.

Stando a quanto rivelato dall’account X Agent Beast, particolarmente informato su ciò che accade dietro le quinte del Grande Fratello (ha anticipato l’arrivo di Dyane Mello), nel corso della prossima puntata, che andrà in onda lunedì 2 dicembre, verrà svelato il segreto che nascondono Lorenzo ed Helena. Sulla questione, inoltre, verrà coinvolta anche Shaila Gatta, attuale compagna del modello milanese, e ci sarà un faccia a faccia tra Spolverato e la Prestes.