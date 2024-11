Negli ultimi giorni, in particolare dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, diversi inquilini si sono scagliati contro Helena Prestes. Al termine della diretta di martedì 23 novembre, Luca Giglioli ha attaccato la modella brasiliana perché durante un gioco ha votato per far riunire la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e non la sua con Yulia Bruschi.

"No basta, io non ci sto più! E sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Parlo e mi tolgono la parola, dico la mia e non va bene. Poi quella riceve le sorprese, arriva l’amica ed è contenta, poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c’entra nulla. le cose cambiano e la verità verrà a galla, ma quando? Non parlo e non va bene, creo qualcosa qui dentro e me la tolgono. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità? Io devo fare buon viso a cattivo gioco? Allora sarei falso e non lo sono. E poi Luca mi nomina. Vuole farmi del bene? Mi fa inca***re ancora di più. Ora piango tutta la settimana, forse allora verrò considerato. Che si faccia i ca**isuoi adesso”.

Luca Giglioli, la frase shock su Helena Prestes

Ma non è tutto. Due giorni fa, infatti, mentre si trovava in piscina in compagnia di alcuni coinquilini, Giglio è tornato a parlare di Helena utilizzando espressioni decisamente pesanti che hanno scatenato la rivolta degli utenti sui social. "La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola", ha detto il parrucchiere romagnolo. Ieri sera, invece, c’è stata una pesantissima lite tra Shaila e Helena durante la cena, con l’ex velina che le ha dato della “falsona” e “giocatrice con il cu**tto peloso” (clicca QUI per l’articolo).

Helena Prestes sott'attacco, interviene il suo staff

In seguito a queste vicende, lo staff della Prestes ha diramato un comunicato ufficiale sull’account Instagram della brasiliana.

“Negli ultimi giorni abbiamo seguito con grande preoccupazione gli attacchi che Helena sta subendo all'interno del Grande Fratello. Questi attacchi non sono solo verbali, ma includono comportamenti che rasentano il bullismo psicologico e persino insinuazioni di aggressione fisica.

Vogliamo sottolineare che questo tipo di atteggiamento è inaccettabile, soprattutto in un contesto che dovrebbe promuovere il rispetto, la convivenza e il gioco corretto. La xenofobia e ogni forma di discriminazione sono gravi e offendono non solo la persona colpita, ma anche i valori che tutti dovrebbe difendere come società.

Helena è una donna forte che ha sempre mantenuto la sua integrità e resilienza. Ma nessuno merita di affrontare situazioni come queste. Contiamo sul supporto di tutti coloro che credono in lei e nel suo percorso per diffondere messaggi di positività e rispetto.

Stiamo prendendo le misure necessarie per proteggere la sua integrità, e continueremo a monitorare da vicino questa situazione. L'amore vince sempre. Continuiamo a dimostrare che siamo al fianco di Helena con tanta forza e unione! Grazie di cuore per tutto l'affetto e il sostegno".