Nelle ultime ore, tra le mura della Casa del Grande Fratello, la tensione ha superato il livello di guardia. Ieri sera, Shaila Gatta ha letteralmente azzannato Helena Prestes, dandole della falsona e della “giocatrice con il cul***o peloso”, e ovviamente, considerando le urla dell’ex velina, gli inquilini che si trovano in Tugurio hanno sentito tutto. Lorenzo Spolverato si è appiccicato con l’orecchio al muro per ascoltare quello che stava succedendo, e poco dopo ha dato una manata alla porta e scaraventato uno sgabello in aria. Nei giorni scorsi gli autori sono stati chiari: gli inquilini non possono comunicare tra Casa e Tugurio, ed è vietato origliare.

Al riguardo, nelle ultime 48 ore Lorenzo ha bacchettato chiunque abbia provato ad ascoltare i compagni in casa o a comunicare con loro, peccato che poi proprio lui nella notte l’abbia fatto. Questo ha indispettito Yulia Bruschi, che è andata su tutte le furie ed ha condannato certi comportamenti del modello milanese. La tensione è salita quando Spolverato ha detto alla gieffina toscana di non intromettersi in quello che fa lui.

Yulia Bruschi attacca Lorenzo Spolverato

“Non capisci qual è il problema? Dai smatta un po’, smatta. Sei il primo che dovevi dare l’esempio. Dicevi che non ci dovevamo avvicinare alla porta e adesso lo fai. Se lunedì ci puniscono e ci fanno rimanere qui io non ci sto! Stai facendo una bella figura, continua. Dici le cose e poi non dai l’esempio.

Io non ci voglio rimettere per te. Non urlare e fai come ca**o ti pare. Vai continua pure a comportarti così. Rompi sempre i co***ni dalla mattina alla sera e poi fai come cavolo ti pare. Tu vuoi ascoltare cosa dice Shaila? Io non parlo con Giglio! Tu da giorni dice che non ci dovevamo avvicinare. Io sono una donna libera e adesso ti dico quello che mi pare. Lunedì ci faranno una ramanzina enorme. Stai avendo atteggiamenti controproducenti. Ti hanno ripreso per gli atteggiamenti aggressivi e adesso continui. Non ti stai comportando come dovresti”.