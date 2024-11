Il clima tra le mura della Casa del Grande Fratello si fa sempre più teso. Ieri sera, infatti, si sono verificate delle liti piuttosto accese tra i concorrenti.

Shaila Gatta ha inveito ininterrottamente per oltre dieci minuti contro Helena Prestes (clicca QUI per l'articolo), dandole della "falsona" e chiedendole conto della lettera che la modella brasiliana ha scritto a Lorenzo Spolverato. Quest'ultimo si trova confinato in Tugurio insieme ad altri inquilini, e ha ascoltato tutto quello che è accaduto nella Casa tra le due concorrenti, e la sua reazione è stata tutt'altro che pacata.

Nonostante gli autori abbiano vietato agli inquilini qualsiasi forma di comunicazione tra quelli che si trovano in Tugurio e quelli che invece sono rimasti nel loft, Spolverato ha origliato ciò che stava accadendo dall'altra parte, e al termine della discussione tra Shaila ed Helena, ha tirato una manata alla porta lanciando anche in aria uno sgabello. Proprio il gesto di ascoltare cosa accadeva nella Casa ha indispettito e non poco Yulia Bruschi, che ha rimproverato il coinquilino di predicare bene e razzolare male (lui aveva invitato i concorrenti a non parlare con le persone nella Casa).

Yulia Bruschi contro Lorenzo Spolverato

“Non capisci qual è il problema? Dai smatta un po’, smatta. Sei il primo che dovevi dare l’esempio. Dicevi che non ci dovevamo avvicinare alla porta e adesso lo fai. Se lunedì ci puniscono e ci fanno rimanere qui io non ci sto! Stai facendo una bella figura, continua. Dici le cose e poi non dai l’esempio.

Io non ci voglio rimettere per te. Non urlare e fai come ca**o ti pare. Vai continua pure a comportarti così. Rompi sempre i co***ni dalla mattina alla sera e poi fai come cavolo ti pare. Tu vuoi ascoltare cosa dice Shaila? Io non parlo con Giglio! Tu da giorni dice che non ci dovevamo avvicinare. Io sono una donna libera e adesso ti dico quello che mi pare. Lunedì ci faranno una ramanzina enorme. Stai avendo atteggiamenti controproducenti. Ti hanno ripreso per gli atteggiamenti aggressivi e adesso continui. Non ti stai comportando come dovresti”.