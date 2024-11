Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Dayane Mello è entrata nella Casa per fare una sorpresa a Helena Prestes. Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare la voce circa un suo possibile ingresso come concorrente, ecco perché la modella brasiliana è stata costretta ad intervenire per smentire questi rumor.

“Entrare nella casa del Grande Fratello è stato un momento intenso ed emozionante. Smentisco però la mia partecipazione perché è un’esperienza che ho già vissuto al 100%. Ringrazio ancora il Grande Fratello, ‘Affonso’, Alfonso Signorini e chi mi ha scaldato il cuore con tanto affetto”

Dayane aveva smentito una sua ipotetica partecipazione anche lo scorso mese: “Ragazzi non credete a queste voci. Non ho alcuna intenzione di entrare al GF come concorrente. Ho già partecipato e per chi volesse sapere altro di me c’è il mio libro”.

Cinque nuovi ingressi al Grande Fratello

Il Grande Fratello ha deciso di correre ai ripari per tamponare l’emorragia di ascolti che ha caratterizzato le ultime due puntate ed evitare una chiusura anticipata (ipotesi che è tutt’ora al vaglio). L’ultima, in particolare, andata in onda martedì 23 novembre, è stata vista da 1.825.000 spettatori con uno share del 13.9%. Una vera e propria catastrofe, che ha indotto gli autori ad intervenire per cercare di risollevare le sorti del reality show.

Nel corso delle prossime settimane, infatti, varcheranno la porta rossa quattro nuovi concorrenti: Zeudi De Palma (annunciata da DavideMaggio.it), Miss Italia nel 2021, Maria Monsè e sua figlia appena diciottenne Perla Maria Paravia, e Lorenzo Cherubini, fratello di Jovanotti (annunciati da TVBlog).

Ma non solo. Sempre DavideMaggio.it ha annunciato l’ingresso di Chiara Cainelli, questa volta nella categoria “Nip”, ovvero dei concorrenti non famosi, anche se in realtà è stata una corteggiatrice di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne durante la stagione 2019-2020, e l’anno precedente ha tentato la carta Miss Italia vincendo la fascia di Miss Trento.