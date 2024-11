Dopo le ospitate a La Vita in Diretta, a La Volta Buona e a Falsissimo (il podcast di Fabrizio Corona), e l’intervista al Tg3 rilasciata alla sua uscita dal carcere di San Vittore, dove è stato detenuto per circa 48 ore dopo la denuncia di stalking fatta nei suoi confronti dall’ex compagna Sophie Codegoni, Alessandro Basciano è intervenuto anche a La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani.

L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato che l’ex fidanzata si sarebbe resa protagonista di “azioni violente”, come quando lo avrebbe colpito in testa con un caricatore dell’Iqos. Il dj ligure ha assicurato di avere le prove ed ha parlato addirittura di una chiamata fatta ad un’autombulanza.

Alessandro Basciano, dichiarazioni choc a La Zanzara

Di seguito le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it:

“Fino ad oggi facevo il dj. Se non mi faranno più lavorare? Le prospettive sono queste. Le richieste che avevo sono state annullate. Quanto ho guadagnato in passato? Facevo 120/150 date. Se siamo sul mezzo milione? (annuisce, ndr). Adesso non ho richieste, i locali si trovano in difficoltà a chiamarmi per questo danno grosso d’immagine. Mi hanno paragonato a dei casi di femminicidi!

Io davanti all’evidenza, lei mentiva e mi sono scappate parole brutte, ma non è roba da carcere. Possono capitare discussioni nelle relazioni. Non l’ho mai minacciata! Se anche lei mi prendeva a parolacce? No, lei ha atteggiamenti diversi, te la fa pagare con i fatti.

Se siamo mai arrivati alle mani? Assolutamente no. Non l’ho mai toccata con un dito. Un anno fa in tv ha raccontato che l’avevo tradita e che in una lite con il mio manager avrebbe preso uno schiaffo da me, ma è falso. Mai toccata assolutissimamente. Non sono qui a dire le cose che ha fatto lei. Ma ci sono stati dei gesti e delle azioni che reputo violente… Mi ha spaccato in testa il caricatore di un IQOS, ho dovuto chiamare l’ambulanza perché mi usciva il sangue da tutte le parti. Ma non vado in giro a raccontare queste cose. Ho dovuto dire queste cose agli atti. Ho il referto dell’intervento dell’ambulanza.

Io geloso? Lei prendeva il mio telefono e mi controllava i messaggi. Lo faceva anche nell’ultimo mese. Io non l’ho fatto. Appena ha trovato sbloccato il cellulare è andata a leggersi i messaggi. […] Se è cattiva? Lei è una persona instabile, lo dico e mi prendo la responsabilità delle mie dichiarazioni”.