Dopo la furiosa lite tra Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato avvenuta due notti fa (clicca QUI per l’articolo), ieri sera i due concorrenti del Grande Fratello, attualmente confinati in Tugurio, hanno discusso nuovamente. La concorrente di origini cubane ha accusato il modello milanese di avere un comportamento prevaricante, circostanza che contribuisce a creare di continuo malumori. Dal canto suo, Spolverato ha risposto di non meritare queste critiche. A quel punto, Yulia ha dato a Lorenzo del ragazzino con atteggiamenti da gangster e comportamenti aggressivi. Poi ha sganciato la bomba, ammettendo di “sapere molte cose scomode su Lorenzo”.

“Sei un capobranco e i tuoi atteggiamenti non mi piacciono. Usi sempre il solito repertorio, ormai ti ho capito. Da due mesi ti conosco, sai quante volte ti ho visto fare queste cose? Hai un comportamento aggressivo e degli atteggiamenti del ca**o, poi fare la vittima di continuo non serve. E prima di giudicare me e la mia vita collega la bocca al cervello.

Ma sai quanti cavoli tuoi so e non li ho detti fino ad oggi? Ma vergognati. Ma sei impazzito? Ti devi vergognare. Adesso dici che ti ricatto? Ecco che vai in difesa.

E non mi dire di scendere dal piedistallo e che voglio posizioni di potere! Sei un ragazzino e mi hai rotto i c***ioni. Non te lo dice mai nessuno, ma ora te lo dico io. Io mi sono attaccata a te per Shaila? Ma che cavolo di film ti sei visto?! Ma la pazza sono io che ti ho difeso quando eri nel torto marcio più assoluto.

Sei un ragazzino infantile, fai due versi poi vai in confessionale, esci e cambi da così a così. E abbassa la cresta, perché l’atteggiamento da gangster con me non funziona! Poi smettila di dire che sembra un accanimento contro di te. Sei un bimbetto, dobbiamo fare sempre tutto quello che dici tu, non è il tuo pensiero che mi cambia, faccio quello che mi pare e basta”.