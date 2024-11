Lungo il percorso al Grande Fratello, il trio delle Non è la Rai è diventato un duo dopo il ritiro di Eleonora Cecere. Ma ben presto potrebbe ulteriormente sgretolarsi e ridursi alla sola Pamela Petrarolo, visto che anche Ilaria Galassi sembra intenzionata a lasciare la Casa più spiata d’Italia.

Il malumore dell’ex volto di Non è la Rai, già palesato durante l’ultima puntata, è stato commentato anche dalla sua amica Antonella Mosetti al portale CheDonna.it.

“Lei è molto di poche parole quando non si trova a suo agio, è un carattere atipico per la televisione. Non vuole necessariamente apparire. Quindi dopo due mesi che sei lì dentro si creano le prime dinamiche supportate dagli autori per fare uscire qualche screzio, altrimenti sarebbero la coppia perfetta dato che non litigano mai e l’audience sprofonda”.

Per questa ragione, secondo Antonella Mosetti, gli autori del Grande Fratello avrebbero pensato di separarle e di farle concorrere come due concorrenti. “Così le separano, anche se ieri non se la sono sentita di farlo perché sarebbe stato un flop”. E ancora: “Lei è molto emotiva, è una ragazza della porta accanto e non è più abituata alla televisione”.