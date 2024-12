Il Grande Fratello torna in onda lunedì 2 dicembre. Dopo l’ennesimo cambio di programmazione e la “fuga” dal sabato sera, il reality show condotto da Alfonso Signorini è chiamato a rialzarsi e ad invertire la rotta dopo la catastrofe in termini di ascolti delle ultime due puntate. L’appuntamento è fissato alle ore 21,35 circa, su Canale 5. Nella prossima puntata, la sedicesima di questa edizione, ci sono quattro concorrenti in nomination.

Dopo il plebiscito per Helena Prestes all’ultimo televoto, valso anche l’immunità a Lorenzo Spolverato, in nomination ci sono quattro concorrenti: Javier Martinez, Federica Petagna, Luca Giglioli e Stefano Tediosi. Federica è stata nominata da Giglio e, segretamente, da Amanda Lecciso, mentre Javier è stato nominato da Jessica Morlacchi, Shaila Gatta e Federica. Stefano è stato invece nominato da Yulia Bruschi, Mariavittoria Minghetti e Alfonso D'Apice.

Il televoto non sarà eliminatorio, e i telespettatori dovranno votare il proprio concorrente preferito. Il più votato sarà immune dalla prossima eliminazione. Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento Javier Martinez è strafavorito. Per il pallavolista argentino è previsto un vero e proprio plebiscito (al momento si attesta al 61% delle preferenze). Seguono Giglio, dato al 22%, Stefano al 12% e Federica al 5%.