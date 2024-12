Sono ormai diverse settimane che all’interno (e anche all’esterno) della Casa del Grande Fratello si parla con insistenza di un segreto che nascondono Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. C’è chi ipotizza che tra di loro ci sia stato un flirt, ma anche che la modella brasiliana sia a conoscenza di un’amicizia speciale tra Spolverato e un guru della moda (clicca QUI per l'articolo).

Dopo una recente lite in tugurio tra Lorenzo e Yulia Bruschi, nel corso della quale quest’ultima gli ha detto “Ma sai quante cose io so su di te e non ho mai parlato?!”, il modello milanese è andato è andato dalla gieffina di origini cubane a chiedere una sorta di armistizio, supplicandola di non parlare di cose che non hanno a che fare con lei ma che riguardano esclusivamente lui.

“Sono tranquillo, sono qui per dirti una cosa importante. Ti sto proponendo una cosa. Ognuno per la propria strada fino a nuovo ordine, quando ci accorgeremo dei nostri sbagli lo faremo e lo diremo, però sono qui in pace perché voglio proporti una cosa. Ora non fare come tu sai chi, che tira fuori le cattiverie, dice mezze cose e diventa una provocatrice, io ti chiedo questo. Quindi ti prego di non tirare fuori cose… ti sto chiedendo un grande favore, è su di me. Io non lo farei mai su di te. Non tiro mai fuori nulla su altri. Non tiro fuori nulla, ti chiedo solo questo, lascia perdere e andiamo oltre. Vedo che c’è un muro, non mi capisci. Forse è la prima volta che litigo con una persona e sono lucido, ti sto solo facendo una richiesta di pace”.

Ad ogni modo è ora che Alfonso Signorini faccia luce su una delle pochissime dinamiche interessanti di questa edizione, a partire già dalla puntata di domani.